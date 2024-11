Saluti di commiato del Luogotenente Giacomo Carrione

LATINA – Questa mattina il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian ANGELILLO, ha ricevuto il Luogotenente Giacomo CARRIONE per un caloroso saluto di commiato. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1987, ha frequentato il corso Sottufficiali dal 1987 al 1989, tra Velletri (RM) e Firenze. Al termine del percorso formativo, viene destinato alla Stazione Carabinieri di Anticoli Corrado (RM) e, nel 1996, alla Stazione Carabinieri di Esperia (FR), quale Comandante della Stazione. Nel 2000 viene trasferito al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Provinciale di Latina e, dopo quasi 25 anni nell’incarico, oggi è stato collocato in congedo, per raggiunti limiti d’età