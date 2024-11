Un ex paziente ringrazia il team della Rianimazione del Goretti attraverso la Odv In Ricordo di Daniele

LATINA – Dopo aver conosciuto la Rianimazione da paziente, Marco Corelli, con Antonella, in segno di riconoscenza per il lavoro svolto da medici e personale sanitario nei quattro mesi di degenza seguiti ad un brutto incidente, hanno voluto donare al reparto alcuni accessori necessari al videolaringoscopio. Lo hanno fatto affidandosi alla Mamma di Daniele e alla sua odv In ricordo di Daniele che, una volta ricevuta la somma necessaria, ha provveduto all’acquisto e al disbrigo delle pratiche burocratiche. Gli strumenti sono stati consegnati proprio la settimana scorsa al Goretti.

“Il volontariato mi ha salvato la vita quando è morto Daniele e mi sembrava che nulla avesse più senso – ha detto Antonietta che aveva adottato suo figlio poi morto per Aids, 40 anni fa, il 13 settembre del 1984 – Ancora oggi, dopo 25 anni di volontariato, aiutando gli altri – dice – faccio ricordare Daniele e lui è ancora presente”, racconta lei che porta il conto anche dei centesimi ricevuti dai donatori ed è già all’opera per acquistare un secondo videolaringoscopio e altri accessori vari per l’attività quotidiana della Rianimazione, tra cui un carrello e pannelli divisori per creare privacy tra letto e letto.

Si comincia dal cinque per mille ricevuto con le dichiarazioni dei redditi, che l’Agenzia delle Entrate deve accreditare alla Odv: “Ho raccolto 6.302,75 euro e ringrazio sempre, tantissimo, tutte le persone che mi aiutano con il loro contributo”.

Ne abbiamo parlato su Gr Latina (in onda su Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna)