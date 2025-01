Badanti georgiane con falsi documenti, 19 arresti: una lavorava a Latina

LATINA – Tocca anche la provincia di Latina l’inchiesta della Squadra Mobile della Questura di Udine su un giro di badanti georgiane che entravano in Italia con documenti falsi e che ha portato nelle scorse ore all’arresto di 19 persone e alla denuncia di 17. Una delle donne arrestate si trovava a Latina ed è ora accusata di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

L’indagine nata da alcune segnalazioni arrivate dagli Uffici territoriali delle Agenzie delle Entrate della provincia di Udine su donne di nazionalità georgiana, che si presentavano però come cittadine comunitarie, esibendo documenti di identità validi per l’espatrio, di paesi dell’Unione Europea, in particolare Slovacchia, Polonia e Lituania. Un modo per aggirare le normative sui permessi di soggiorno di e di lavoro previsti per i cittadini extracomunitari e ottenere i benefici giuridici, fiscali e sanitari previsti per quelli comunitari. Sono state disposte dunque perquisizioni in molte città d’Italia e tra queste Latina e al termine dell’attività, proprio a Latina, è stata trovata una delle donne ricercate.

Le indagini – si legge in una nota della Questura – consentono d’ipotizzare l’operatività di una organizzazione ben strutturata, in grado di fabbricare all’estero e poi consegnare alle acquirenti, nel giro di pochi giorni, dietro il corrispettivo di una somma di denaro che si aggira intorno ai 600 euro, il tanto ambito documento, grazie al quale le stesse, ottenuto il codice fiscale italiano, aggirano le norme sui flussi migratori e quelle che regolano il mercato del lavoro e l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.