Nasce in auto nel piazzale del Goretti: mamma e piccola stanno bene

LATINA – E’ nata in macchina mentre il papà era sceso dall’auto per prendere una carrozzina con la quale accompagnare sua moglie in sala parto, vista la rottura del sacco e il veloce travaglio. Nemmeno il tempo di tornare, e l’uomo ha trovato la bimba tra le mani della mamma, nata precipitosamente.

E’ accaduto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina nel piazzale vicino al pronto soccorso. A quel punto, per questioni di sicurezza, le due sono state trasferite a bordo di un’ambulanza del 118 dove, una volta chiuso il cordone ombelicale, mamma e figlia sono state rapidamente visitate dal personale sanitario del pronto soccorso, quindi trasferite in reparto, rispettivamente in Ostetricia e in Neonatologia, dove stanno ricevendo le cure del caso.

La donna, che era al suo secondo figlio, e la neonata stanno bene e hanno allietato la mattinata degli operatori sanitari che si sono imbattuti nella piccola emergenza.

Solo una settimana fa un maschietto era nato nella sala rossa del Pronto Soccorso.