Fondi, arrestato in flagranza l’autore di un furto in una concessionaria di auto

I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina e la Polizia di Stato, questa mattina hanno tratto in arresto un uomo di Fondi, autore di un furto all’interno di una concessionaria di autovetture del posto. L’operazione è stata condotta congiuntamente dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Fondi e dai Finanzieri della Compagnia di Fondi che, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso la concessionaria di Via Madonna delle Grazie dove l’uomo, soggetto già noto e gravato dagli obblighi di firma, dopo aver infranto le vetrate del negozio con la macchina, stava commettendo un furto con scasso all’interno degli uffici, sottraendo apparecchiature telefoniche e informatiche, oltre a denaro contante. L’intervento congiunto dei due Reparti ha permesso di bloccare tempestivamente il soggetto, recuperare e restituire la refurtiva e di procedere al suo arresto in flagranza.

All’esito delle attività, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti del 50enne gli arresti domiciliari in attesa dell’ udienza di convalida per direttissima, disponendo, tra l’altro, la restituzione all’avente diritto dei beni rubati. Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.