Il viaggio della memoria degli studenti delle scuole medie

Sono una sessantina gli studenti delle terze classi delle scuole medie di Cisterna che dal 23 al 28 gennaio prossimo parteciperanno al Viaggio pontino della Memoria visitando in alcuni dei luoghi dove si è consumato il dramma dell’Olocausto. L’amministrazione comunale guidata da Valentino Mantini ha infatti aderito anche quest’anno all’iniziativa, che ha come capofila il Comune di Cori, alla luce dell’alta valenza culturale e formativa che essa rappresenta. L’ente ha quindi messo a disposizione proprie risorse economiche che permettono di sostenere per oltre la metà il costo del viaggio per fare in modo che il costo non gravi interamente sulle famiglie degli studenti. Così in occasione della “Giornata europea della Memoria”, che si celebra il 27 gennaio, i ragazzi e i loro accompagnatori visiteranno il campo di concentramento di Auschwitz, teatro del dramma della morte di milioni di persone, in occasione delle cerimonie per la commemorazione ufficiale delle vittime dell’olocausto. «Questo viaggio è destinato ai più giovani – sottolineano il sindaco Valentino Matini e l’assessore alla cultura Maria Innamorato – e intende permettere un sano sviluppo nella loro crescita e un’incentivazione emotiva ed affettiva nell’apprendimento e nella consapevolezza di alcuni fondamentali eventi storici. I nostri studenti potranno vivere un’esperienza importante, visitando luoghi dove si è consumata la più grande tragedia della storia contemporanea, mediante un percorso di riflessione su ciò che è stato – concludono – e che può aiutare le nuove generazioni a crescere e diventare cittadini migliori».