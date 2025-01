Basket, Latina cede al Ravenna per 75-65

Trasferta insidiosa per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che ancora priva di Tommaso Rossi, sul parquet del PalaCosta di Ravenna, per larghi tratti ha giocato una buona partita. Una gara che è stata in equilibrio nel punteggio fin dalle prime battute e che i nerazzurri, nonostante non tutti fossero al top della condizione per problemi di infortuni (Giancarli) e di influenza (Baldasso) hanno ben gestito nella prima parte. Nella seconda metà della partita, per merito dell’avversario, ma anche per alcuni errori e ingenuità dei pontini, Ravenna è riuscita a mettere a segno parziali importanti. In più di un’occasione Latina è riuscita a recuperare (66-65 al 37′) ma nei minuti finali la maggiore lucidità e precisione dei padroni di casa ha prevalso e il match si è concluso con il successo ravennate con un divario fin troppo severo (75-65) per quello che è stato l’andamento dell’incontro.

Il ritmo continua a essere serrato, domenica si giocherà di nuovo, quindi sarà importante resettare immediatamente e prepararsi alla prossima sfida.

Il prossimo appuntamento è per domenica 2 febbraio alle ore 18:00 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno la Herons Montecatini, in occasione della venticinquesima giornata della regular season.