Maratona Maga Circe, inaugurata a Sabaudia la Casa dei runner

LATINA – E’ stata inaugurata questa mattina in piazza del Comune a Sabaudia la casa dei runners che da oggi a domenica sarà il centro del running internazionale in occasione della Maratona Maga Circe che si correrà domenica tra Sabaudia e Circeo. Attesi oltre 2500 atleti all’evento che radunerà i più forti d’Italia a caccia del titolo tricolore, oltre che top runners di fama mondiale. In programma tre distanze competitive 10, 28, 42.195 km ed una Family Walk gratuita di 2,5 km. Con il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e i presidente dell’Asd In corsa Libera Davide Fioriello, presenti al taglio del nastro l’assessore regionale allo sport Elena Palazzo e l’assessore alla scuola Giuseppe Schiboni.

“Ad oggi – sottolinea Fioriello – siamo cresciuti numericamente del 40% rispetto allo scorso anno, un trend che lascia ben sperare e che pone il nostro evento tra le gare più conosciute e apprezzate d’Italia”.

Lo Start domenica 2 febbraio 2025 ore 9.30 dal porto di San Felice Circeo per la 28 e la maratona, luogo presso il quale gli atleti saranno condotti con le navette dell’organizzazione. In contemporanea al via a Sabaudia la 10 km e la Family Walk di 2,5 km gratuita aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe. E via alla scoperta dei territori incantanti della Maga Circe, lungo la costa marittima affiancando il mare, le dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia. Gli atleti durante il tragitto saranno poi intrattenuti a suon di musica in diversi tratti. Confermati anche quest’anno il servizio docce post gara gratuito presso il Palazzetto dello Sport di Sabaudia “Antonio Vitaletti” in viale Conte Verde, il servizio deposito bagagli per gli atleti partecipanti alla 42.195 km ed alla 28 km ed il parcheggio gratuito a Sabaudia in via Oddone, 1A e il servizio fotografico gratuito con gli scatti di Fotoforgo.

Non solo sport, ma anche tante attività collaterali, alla scoperta dei magnifici luoghi che contornano lo scenario delle gare e che animeranno i giorni pre gara con un fitto calendario eventi grazie alla collaborazione con realtà locali tra cui: Pro Loco San Felice Circeo, Proloco Sabaudia, Plastic Free Odv Onlus, Vegan Power Team, Meraviglia aps, La Filibusta Pontina, Istituto Pangea ETS.