Il Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef si allarga: nominati il delegato per lo sport e quello per gli eventi di raccolta fondi

Il Comitato Provinciale per l’Unicef di Latina si allarga. Nelle scorse ore, infatti, Gabriele Iannaccone, dottore commercialista e socio fondatore del circolo di padel “La Pelota”, il più grande della città pontina per numero di campi, ha accettato di diventare ufficialmente delegato per lo sport. Una sinergia che permetterà, in primavera, di organizzare a Latina la festa dello sport di Unicef, con tante attività e tornei pensati per i ragazzi e le ragazze.

Ma non finisce qui dato che Stefania Mariani, illusionista, project manager, scrittrice di libri per bambini e presidente dell’Associazione “Il Cerchio delle Idee”, già amica di Unicef in passato, ha ufficialmente accettato la proposta per la delega agli eventi e ai progetti di raccolta fondi, legandosi ufficialmente al Comitato Provinciale pontino.

«Siamo felicissimi di accogliere Gabriele nella nostra famiglia Unicef, nella quale ricoprirà il ruolo di delegato per lo sport del nostro Comitato. Sono certa che il suo grande entusiasmo sarà foriero di grandi soddisfazioni – le parole della Presidente Michela Verga -. Stesso dicasi per Stefania, già amica di Unicef e nostra collaboratrice in tanti progetti organizzati nel recente passato, e che adesso rimarrà al nostro fianco anche in futuro. Da oltre vent’anni è impegnata nel mondo dei bambini e nell’organizzazione di eventi a loro dedicati e non solo: la sua presenza non fa altro che arricchire ulteriormente il nostro Comitato».