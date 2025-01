Latina sconfitto 3-0 dall’Avellino, Boscaglia: “Punteggio ingiusto”

LATINA – Un punteggio che non racconta quello che il Latina ha messo in campo, il 3-0 rimediato al Francioni dall’Avellino, in una domenica partita con ben diverse speranze per il Latina. La pensa così mister Roberto Boscaglia che non ha nascosto la grande delusione al termine del match: “Noi abbiamo fatto la nostra gara, il primo tempo mi è piaciuto e per quello che si è visto in campo non ci sono tre goal di differenza, ma accettiamo e andiamo avanti”, commenta il mister.

Il Latina è andato subito sotto al primo tempo con un goal di Patierno, poi Gori alla ripresa quindi verso la fine segna anche Sounas. Tanti errori dei padroni di casa nel secondo tempo.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 0 – 3 U.S. Avellino 1912

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Ercolano, Vona, Crescenzi, Ndoj (80’ Ciciretti), Riccardi (55’ Mastroianni), Marenco (80’ Scravaglieri), Gatto (80’ Cittadino), Petermann (85’ Segat), Ekuban, Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Civello, Basti, Ciko, Berman, Saccani, Motolese, Cipolla, De Marchi, Bocic.

Avellino (4-2-3-1): Iannarilli, De Cristofaro, Rigione, Palmiero (66’ Palumbo), Patierno (47’ Gori), Russo (83’ Tribuzzi), Sounas (83’ Armellino), Cancellotti, Frascatore, Enrici, Panico (66’ Redan). ALL. BIANCOLINO. A DISP: Marson, Guarnieri, Todisco, Rocca, Tribuzzi, Cionek, Campanile, Manzi.

Arbitro dell’incontro: Mucera Giuseppe di Palermo

Assistenti: Franco Stefano di Padova e Cadirola Daniel di Milano

Quarto uomo: Castellone Domenico di Napoli

Marcatori: 15’ Patierno (A), 49’ Gori (A), 76’ Sounas (A)

Ammoniti: 25’ Cancellotti (A), 36’ Patierno (A), 36’ Improta (L), 40’ Petermann (L), 44’ Enrici (A), 60’ Palmiero (L)

Angoli: Latina 7 – 3 Avellino

Recupero: 3’ pt / 2’ st

Note: 3124 spettatori di cui 890 abbonati e 1174 ospiti