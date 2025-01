Due scosse di terremoto a Sezze, il sindaco Lucidi: “Non ci sono stati danni”

SEZZE – Sezze svegliata da due scosse di terremoto. E’ accaduto questa mattina intorno alle 6,30 e poco dopo sul sito dell’Ingv sono apparsi i dati relativi: il primo movimento tellurico si è registrato alle 6.28 di oggi ora italiana di magnitudo 2,8 e il secondo di magnitudo 2.5 sette minuti dopo, alle 6.35.

“Ci sono state due scosse di terremoto poco fa – ha subito scritto sui social il sindaco Lidano Lucidi – . Da una prima ricognizione fatta tanto spavento ma per fortuna non ci sono stati danni. In costante contatto anche con la Prefettura, voglio tranquillizzare la popolazione che siamo operativi e sul campo. Sono in giro per il paese”, assicura il primo cittadino che ha voluto verificare di persona la situazione ,

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno localizzato la prima scossa con epicentro a una profondità di 8 chilometri nella zona un km a sud del centro lepino, mentre la seconda lievemente più bassa un km a nord del paese.