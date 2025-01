Picchiava la compagna, uomo di Scauri denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno hanno denunciato un uomo di 50 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia. Lo scorso 23 gennaio, i Carabinieri della stazione locale sono intervenuti e hanno svolto le attività di indagine, dalle quali è emerso che il 50enne, già noto alle forze di polizia, nel corso di un litigio avrebbe percosso la propria convivente, procurandole lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Il personale dell’Arma ha proceduto, pertanto, a deferire il soggetto alla Procura della Repubblica di Cassino (FR), in relazione all’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.