70° Stormo, 50 nuovi piloti d’aeroplano: la cerimonia di consegna delle Aquile

LATINA – Da oggi l’aquila dorata è appuntata sulla loro uniforme come primo significativo traguardo raggiunto nel percorso formativo per diventare piloti dell’Aeronautica Militare. Sono i cinquanta militari brevettati nella cerimonia che si è svolta venerdì 24 gennaio, presso il 70° Stormo “G. C. Graziani” di Latina, con la consegna delle Aquile di Pilota d’aeroplano agli allievi del primo corso normale “Falco VI” dell’Accademia Aeronautica. L’evento, presieduto dal Comandante delle Scuole A.M./3a Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, ha visto la partecipazione di autorità militari, civili e religiose, oltre ai familiari e amici delle giovani Aquile.

Prima di oggi gli allievi hanno imparato la teoria, l’ impiantistica del velivolo, la meteorologia, il controllo del traffico aereo, e ancora hanno studiato medicina aeronautica, fraseologia radio in lingua inglese e procedure di volo per poi passare al vero e proprio flying training di addestramento al volo per acquisire le competenze necessarie a condurre il velivolo in sicurezza, affrontando 12 missioni addestrative sul velivolo addestratore SF260EA in linea presso il 70° Stormo, e assumendo progressivamente le tecniche di volo. Il momento più significativo e atteso è rappresentato dalla cosiddetta “solista”, ovvero l’ultimo esame prima di ottenere il Brevetto di Pilota d’aeroplano. Poi, al termine del volo, gli allievi vengono accompagnati alla “vasca del pingue” per il tradizionale bagno, momento goliardico legato alle tradizioni dell’Aeronautica, una sorta di “battesimo laico”.

Nel suo discorso di apertura, il Comandante del 70° Stormo, Colonnello Simone Mettini, ha dapprima voluto sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto dagli allievi piloti:” Siete ormai parte, a pieno titolo, della nostra Forza Armata, indossate l’uniforme con dignità e orgoglio, rendete onore ogni giorno alla bandiera e alla patria che avete deciso di servire, stringete forte il vostro spadino e siate fieri dell’Aquila appuntata oggi sul vostro petto”. Rivolgendosi successivamente ai genitori dei brevettandi ha continuato: “Ho avuto modo di incontrare alcuni di voi qualche mese fa, all’inizio dell’iter addestrativo, impegnandomi a prendermi cura dei vostri ragazzi con rigore, equità e trasparenza, e al contempo senza mai tralasciare il valore di un sorriso: vi assicuro che lo abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità, e vedervi qua oggi, in festa, rappresenta una grande gioia. Avete cresciuto non solo dei semplici figli, ma degli uomini e delle donne pronti a servire il nostro Paese. Grazie!”.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche gli Spadini ai 22 Allievi che, impegnati nell’iter addestrativo per il conseguimento del BPA, non avevano potuto presenziare alla relativa cerimonia di consegna tenuta lo scorso dicembre presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. “Lo Spadino che tra poco riceverete rappresenta un simbolo che evidenzia la vostra appartenenza alla storia del nostro Istituto e della nostra Forza Armata”, così il Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, Comandante dell’Accademia Aeronautica. “L’Accademia è pronta ad accompagnarvi in questa avventura senza uguali. A voi spetta la responsabilità di assicurare l’impegno, la determinazione e la passione necessari per coronare i vostri sogni. Indossate con orgoglio lo Spadino e l’Aquila di pilota d’aeroplano: ve li siete meritati!”.

In conclusione, ha preso la parola il Comandante delle Scuole A.M./3a Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, il quale in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. S.A. Luca Goretti, ha dapprima rivolto un caloroso benvenuto a tutte le autorità presenti, tra cui il Prefetto della Provincia di Latina Dott.ssa Vittoria Ciaramella, il Vice- Sindaco della città Dott. Massimiliano Carnevale e il Vice Comandante/Capo di Stato Maggiore Gen. S. A. Luigi Del Bene, padrino rappresentante per tutti i corsi Falco. A seguire il Generale Frigerio ha espresso sentimenti di orgoglio e affetto nei confronti dei giovani allievi: “Cari ragazzi e ragazze, potete sentirvi giustamente fieri dell’aquila appena appuntata sul vostro petto, simbolo per il quale avete affrontato un intenso percorso selettivo, che, tuttavia, non è certo un punto d’arrivo. Nei prossimi anni l’addestramento al volo per divenire piloti militari vi richiederà ulteriore impegno, dedizione e sacrificio, che saranno ripagati dalla consapevolezza di fare uno dei mestieri più belli del mondo!”. Rivolgendosi poi agli istruttori del 207° Gruppo Volo e al Col. Mettini, ha continuato: “A voi tutti, rinnovo l’apprezzamento più vivo e il mio più sincero plauso per il lavoro svolto, per la generosità e la professionalità che avete dimostrato nell’addestramento di questi allievi. L’entusiasmo, l’orgoglio che possiamo vedere nei loro occhi sono il meritato premio per il vostro quotidiano lavoro, perciò, grazie di cuore!”.

Terminato l’iter di selezione al volo, gli Allievi Piloti faranno ritorno presso l’Accademia Aeronautica, dove continueranno il percorso accademico insieme ai colleghi degli altri ruoli.