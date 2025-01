Furto nel supermercato, per assicurarsi la fuga usa lo spray al peperoncino contro le cassiere. Denunciata 36enne bulgara ad Aprilia

Entra nel supermercato insieme ad un complice, quest’ultimo ancora in via di identificazione, dopo aver preso merce dagli scaffali, per assicurarsi la fuga, aveva usato lo spray al peperoncino contro le cassiere, intossicandole. La rapina risale allo scorso 27 novembre ed è stata ricostruita dai Carabinieri della stazione di Aprilia, che ora sono riusciti a identificare una delle responsabili, una donna di nazionalità bulgara di 36 anni, residente nel comune di Ardea, già nota alle forze di polizia. La donna è stata ora denunciata in stato di libertà per il reato di rapina impropria. A lei i militari sono riusciti a risalire grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Le due cassiere, per le cure si sono recate dell’ospedale di Aprilia.