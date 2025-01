“La morte di Luca sia un monito per tutti noi” il messaggio di cordoglio di Tripodi per la morte di Palmegiani

“Un dramma sconvolgente ha colpito la comunità di Forza Italia e l’intera provincia di Latina. Luca Palmegiani, venticinquenne di Latina e coordinatore di Forza Italia Giovani Latina, ha perso la vita a Roccaraso.

Il giovane pontino è caduto dal quarto piano di un albergo della nota località turistica ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati dei medici, Luca è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La notizia ha lasciato attoniti tutti coloro che lo conoscevano: un ragazzo brillante, pieno di energia e dedizione, un vero punto di riferimento per il movimento giovanile di Forza Italia e per tanti amici e colleghi.

Questo è il momento del silenzio e del dolore. La comunità di Forza Italia si stringe attorno alla famiglia di Luca con profondo rispetto e vicinanza. Il pensiero di tutti noi va ai suoi cari, cui esprimiamo il nostro affetto più sincero in questo momento di incommensurabile sofferenza.

La tragica perdita di Luca Palmegiani sia un monito per tutti noi: dobbiamo essere sempre vicini ai giovani, sostenerli e ascoltarli. Il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo” ,

Così in una nota Orlando Angelo Tripodi esponete di Forza Italia di Latina, in Consiglio regionale.