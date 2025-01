“La rotatoria tra la Pontina e la Migliara 48 si farà: entro la primavera sarà aperto il cantiere tra Sabaudia e Pontinia” lo annuncia il consigliere regionale Tripod

La rotatoria tra la S.S. Pontina e la Migliara è realta. Sviluppi decisivi i per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la Migliara 48 ed il tratto Latina – Terracina della S.S. Pontina, al km 85.150, nel territorio di Sabaudia sono stati annuncia dal consigliere regionale pontino Orlando Angelo Tripodi, autore di un emendamento sulla messa in sicurezza delle Migliare presentato in Regione insieme a Gaia Pernarella, allora collega nell’opposizione, già nel giugno del 2018. L’ esponente di Forza Italia spiega: “Abbiamo avuto notizia che Astral ha provveduto all’aggiudicazione: a breve ci saranno la firma del contratto e la conseguente consegna dei lavori, possiamo quindi assicurare che il cantiere sarà aperto entro la prossima primavera. Si tratta di un’enorme conquista per l’intera rete viaria provinciale e non solo sul fronte della sicurezza e della migliore fluidità del traffico locale: gioveranno di questa infrastruttura il turismo, con notevoli vantaggi per l’intenso traffico estivo, e la vocazione agricola e industriale dei territori coinvolti. Mi preme ringraziare quanti hanno contribuito al raggiungimento di tale traguardo, citando in particolare un ex consigliere comunale di Pontinia, Giuseppe Belli, battutosi con tenacia per vedere realizzata l’opera. Voglio inoltre ricordare una delle prime persone che mi spinse ad interessarmi di questa rotonda, già nel 2011: il cavaliere Virgilio Bono, indimenticato artista e artigiano del posto”. Pur insistendo sul Comune di Sabaudia, la rotatoria comporterà importanti benefici per Pontinia. Un aspetto evidenziato dall’assessore comunale alle Attività Produttive Giovanni Bottoni, esponente di Forza Italia: “Non possiamo che ringraziare Angelo Tripodi per l’impegno profuso in questi anni nel sollecitare un intervento del genere. La rotatoria consentirà un accesso diretto dalla Pontina alla nostra città, rivelandosi di vitale importanza per gli abitanti e per le attività di svariati settori, agricoltura in primis. I tempi per la conclusione dell’iter, purtroppo, si sono allungati per la complessità della procedura, che ha richiesto una variante urbanistica da parte del Comune di Sabaudia, il via libera della conferenza dei servizi e un delicato passaggio legato agli espropri. Ora abbiamo la certezza che entro la prossima primavera sarà aperto il cantiere e ci auguriamo che l’intervento sarà completato prima della stagione estiva”.