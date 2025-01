GAETA: Il Dottor Crescenzo Pittiglio è il nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza

Si è insediato questa mattina il nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, si tratta del Commissario Capo della Polizia di Stato, Dottor Crescenzo Pittiglio. Il Dottor Pittiglio si insedia dopo un anno di vacanza presso l’Ufficio di Polizia dove, a seguito del trasferimento del Vice Questore Pota, la dirigenza era stata affidata temporaneamente al Dirigente del Commissariato di P.S. di Formia. Il Dr. Pittiglio, di 58 anni, ha prestato servizio fino a ieri al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino. Durante la carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui l’attestato di Benemerenza per aver preso parte alle operazioni di soccorso durante il terremoto di L’Aquila. Questa mattina in Questura l’incontro con il Questore Vinci e con gli altri colleghi funzionari che hanno fatto i migliori auguri al Dirigente per il nuovo incarico.