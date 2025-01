Spari contro la sede dell’Inps di Terracina: indagini in corso

All’alba di ieri i Carabinieri della Compagnia di Terracina sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un atto vandalico contro la sede dell’Inps. Un addetto al servizio di vigilanza ha allertato le forze dell’ordine dopo che, poco prima, alcuni colpi di pistola erano stati esplosi contro una delle vetrate dell’edificio.

I colpi hanno raggiunto le finestre del piano rialzato, scalfendo la vetrata in diversi punti, senza però riuscire a trapassarla. Subito dopo, le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile, giunte sul posto, hanno effettuato un primo sopralluogo. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato una sfera metallica di piccole dimensioni, probabilmente compatibile con munizionamento per un’arma ad aria compressa.

Gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire i dettagli dell’incidente e identificare i responsabili del danneggiamento. Al momento, sono in corso accertamenti per comprendere la natura dell’attacco e per raccogliere ulteriori prove che possano portare all’identificazione dei colpevoli. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare i Carabinieri, contribuendo così a fare luce su quanto accaduto.