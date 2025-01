Nozze di diamante, Anna e Benedetto ricevono la benedizione del Vescovo di Latina per i loro 60 anni di matrimonio

Hanno celebrato le nozze di diamante, 60 anni di amore, Anna Stramaccioni e Benedetto Prandi. Per questa occasione speciale, hanno ricevuto la benedizione del Vescovo di Latina Mons. Mariano Crociata, che, con parole di affetto e ammirazione, ha espresso il suo augurio di prosperità per il futuro della coppia. Da sempre attivi nella comunità pontina, fondatori della delegazione di Latina dell’Accademia Italiana della Cucina, ora soci onorari, hanno reso lustro al loro grande impegno con un prestigioso ricevimento, accompagnato dalle raffinate note del Sax, al Fogliano Hotel New Life in un’incantevole sala ricevimenti, affacciata sul mare con vista Circeo. I due hanno espresso la loro gratitudine a tutti coloro che hanno fatto parte della loro vita, rendendo i loro 60 anni di matrimonio un cammino ricco di felicità e crescita.