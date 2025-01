Latina, affidati i lavori di riqualificazione nell’area pedonale del Centro storico

LATINA – Sono stati affidati i lavori per la riqualificazione del centro storico di Latina. Con una determina pubblicata martedì 7 gennaio sono stati aggiudicati gli interventi per realizzare il progetto “Latina, le radici del rinnovamento” che riguardano la sistemazione e l’arredo urbano del tratto pedonale di Corso della Repubblica, via Pio VI e via Eugenio Di Savoia. L’importo a base di gara era di 386mila euro, ma la ditta risultata vincitrice su 12 candidature ritenute idonee si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 29,8%.

“Con il nuovo anno appena iniziato – afferma il Sindaco Matilde Celentano – l’amministrazione da me guidata mantiene la parola data, con fatti concreti, regalando alla città, dopo anni di attesa, un centro storico all’altezza delle aspettative, come merita la seconda città del Lazio. Si vedrà, infatti, il frutto del lavoro avviato sin dai primi giorni successivi al nostro insediamento. Questa prima riqualificazione del centro storico, preliminare a una sistemazione strutturale definitiva, è un progetto a cui teniamo in maniera particolare, che porterà ad un miglioramento del decoro urbano allo scopo di trasformare il cuore della città in uno spazio sociale e di aggregazione. L’obiettivo è quello di esaltare le qualità architettoniche e artistiche del patrimonio di cui si compone il centro storico, favorire la fruizione da parte di cittadini e turisti, promuovere l’utilizzo degli spazi pubblici da parte degli operatori commerciali e gettare le basi perché possano svolgersi eventi all’aperto in maniera agile, come già sperimentato in più occasioni. Con i lavori aggiudicati – continua – che hanno avuto già l’ok della Soprintendenza, gli spazi urbani del centro potranno divenire punto di incontro, scoperta e convivialità a disposizione di cittadini e commercianti”.

“Il progetto ‘Latina, le radici del rinnovamento’ – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – prevede il posizionamento di nuovi arredi, panchine ed alberi oltre al rifacimento del manto stradale. E’ prevista l’installazione di fioriere e sedute in pietra, costituite da moduli componibili, al fine di arricchire lo spazio urbano. Gli elementi principali saranno completati da dettagli di arredo e cestini per i rifiuti, e arricchiti da alberature di essenze autoctone. Molto caratterizzanti saranno l’illuminazione al led e interventi di rifacimento dell’asfalto, anche finalizzati alla creazione di percorsi tattili per ipovedenti. L’aggiudicazione dei lavori, di cui siamo particolarmente orgogliosi, viene in seguito all’approvazione del progetto esecutivo arrivata ad un mese e mezzo di distanza dal via libera della giunta agli elaborati redatti dall’architetto Patrizia Marchetto con il supporto del tecnico esterno incaricato, l’architetto Teresa Alvino, che hanno bene interpretato la volontà dell’amministrazione di rafforzare la destinazione naturale del centro storico quale luogo di aggregazione. Per questo – conclude Muzio – ringrazio gli uffici per il lavoro fatto che ci ha permesso, in tempi record, di poter procedere in questa direzione. Il progetto di arredo è uno step intermedio che si inserisce nel più ampio quadro dell’iter per la pianificazione urbanistica dell’intera area ricompresa all’interno della circonvallazione, già affidata ad una squadra di professionisti, guidata dall’architetto Alfonso Femia, che ci consentirà di ridisegnare l’intero piano del centro”.