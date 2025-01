Tragedia a Roccaraso, militante pontino di Forza Italia cade dal quarto piano di un albergo

Luca Palmegiani, ex coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, è precipitato dal quarto piano di un albergo a Roccaraso, dove si trovava per partecipare alla convention “Azzurri in vetta” organizzata dal partito. Il ragazzo di Latina che si è laureato da poche settimane in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università degli Studi di Milano, ha pubblicato due post su Instagram in cui dichiarava le sue intenzioni di farla finita: “Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime”, ha scritto in uno di questi, ringraziando e salutando amici e parenti per l’affetto. Trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Aquila, è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri ma non sembrano esserci dubbi sull’ipotesi del suicidio.

Le parole di Tajani

Antonio Tajani, presente alla convention di Forza Italia a Roccaraso “Azzurri in vetta”, ha voluto esprimere il proprio cordoglio a nome personale e del partito: “Il nostro militante Luca purtroppo non ce l’ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, Luca non c’è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Luca fino all’ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia. Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove”.