Brutte notizie per gli automobilisti, a Latina e provincia rincari del 12% dei premi Rc auto

LATINA – Il nuovo anno si apre con brutte notizie per gli automobilisti laziali. Guardando ai premi medi emerge che le tariffe Rc auto continuano a crescere, con effetti negativi anche sui guidatori virtuosi. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Latina occorrevano, in media, 745,28 euro vale a dire il 12,8% in più rispetto a sei mesi prima contro un rincaro medio nel Lazio dell’8,7%.

Inoltre sono quasi 60.000 automobilisti laziali, sempre secondo l’osservatorio di Facile.it, gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2024, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto. Dall’analisi – realizzata su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre 2024 – è emerso che nel Lazio la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari al 2,04% del totale. Ma la provincia di Latina in questo caso è l’ area laziale dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa (1,41%).