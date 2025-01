Latina, alla Vito Fabiano il secondo appuntamento di “Sorridere al domani”

LATINA – Si terrà domani presso l’istituto comprensivo Vito Fabiano di Latina, il secondo appuntamento dell’iniziativa “Sorridere al domani. Dal contrasto del disagio alla promozione del benessere adolescenziale”. Il progetto – promosso da Onlus Il Sorriso di Matilde in collaborazione con la casa editrice Lab DFG – nasce dall’esigenza di contrastare il disagio giovanile, una realtà sempre più complessa che, oggi, richiede interventi mirati e condivisi. E intende aiutare i ragazzi e le ragazze a sviluppare resilienza, autostima e strategie per affrontare le sfide quotidiane, facendo leva sul potere dello sport e della cultura come strumenti universali di inclusione e crescita personale. Lo scopo verrà perseguito attraverso incontri alla presenza di un polo di esperti e professionisti del settore e testimonial campioni sportivi e paralimpici.

Interverranno: l’educatrice TNPEE, Claudia Carletti; il campione paralimpico Luca Zavatti; la giornalista e mediatrice penale, Maria Corsetti; la presidente della Onlus Il Sorriso di Matilde, Elisabetta De Biaggio. Ogni contributo affronterà la tematica del disagio giovanile da una prospettiva diversa. Mario Faticoni, consigliere comunale di Latina, aprirà portando i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale. Giovanni Di Giorgi, editore e avvocato, modererà l’incontro.