Memoria: nove medaglie d’onore a cittadini pontini deportati nel ’43

LATINA – Sono nove i cittadini della provincia di Latina deportati nei campi di sterminio nazisti dopo l’Armistizio del 1943 insigniti quest’anno della medaglia d’onore conferita dal Presidente della Repubblica. Il riconoscimento è stato consegnato al teatro Ponchielli durante la Giornata della Memoria dalla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella accompagnata dai sindaci dei comuni di appartenenza.

Gli insigniti sono:

Pietro Carpanese, militare del Regio Esercito nato a Monselice (PD) il 21.04.1908 fu internato in Germania. La sua famiglia risiede a Latina;

Domenico Formicola, catturato in Grecia, internato prima in Ucraina poi in Germania, era un militare del Regio Esercito nato a Castelforte il 2.8.1921, la cui famiglia risiede a Castelforte;

In Germania fu internato dopo la cattura anche Tommaso Merluzzo, militare del Regio Esercito (sanità), nato a Monte San Biagio l’11.02.1910 la cui famiglia oggi risiede a Latina;

Mattia Ricciardi, militare del Regio Esercito, nato a Casolla di Caserta il 1°.09.1924 la cui famiglia risiede a Latina, venne internato in un campo di lavoro austriaco e liberato nell’estate del ’45;

Pietro Testa, militare del Regio Esercito, nato a Velletri il 14.01.1916 fu catturato in Croazia e internato in Germania. La famiglia è residente a Sermoneta;

Francesco Grasso fu catturato in Albania e internato in Germania; era militare del Regio Esercito, nato a Napoli il 17.02.1923, ma la sua famiglia vive a Gaeta;

Giulio Ricciardi, internato civile, fu deportato in Germania. Nato a Brindisi il 13.03.1925 tornò a Latina ad agosto del ’45 e qui vivono i suoi discendenti;

Gaspare Gallinaro, catturato nel ’43, internato prima in Polonia poi in Germania il militare della Regia Marina nato a Gaeta il 1°.03.1912 fu liberato nel ’45. A Gaeta continua a vivere la sua famiglia;

Giacomo Gaudino, internato militare della Regia Marina, nato a Gaeta il 20.11.1916, la cui famiglia risiede a Gaeta. Fu catturato mentre prestava servizio sul cacciatorpediniere Solferino, nelle acque greche di Creta e internato nel campo di Leopoli in Ucraina.