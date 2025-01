Latina. Furto al dormitorio comunale, cittadino senegalese arrestato dalla Polizia di Stato

Furto al dormitorio comunale di Latina, un cittadino senegalese è arrestato dalla Polizia di Stato di Latina La vittima, è un cittadino tunisino classe 1992 a cui è stato rubato il portafogli mentre faceva la doccia. L’uomo si è subito reso conto che qualcuno sta frugando tra i sui effetti ed è uscito dalla doccia per cercare di fermare subito il ladro ed ha chiesto anche aiuto al 112. La Volante li ha trovati a discutere per strada e dopo la perquisizione ha trovato addosso all’uomo, un senegalese di 40anni, il portafogli rubato con all’interno 800 euro. Dagli accertamenti è emerso che il ladro aveva già a suo carico un ordine di allontanamento dal territorio nazionale in quanto irregolare. Il rito direttissimo per il senegalese si è concluso con la convalida dell’arresto e l’imposizione dell’obbligo di dimora.