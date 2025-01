Gerardo Stefanelli eletto del direttivo dell’Unione Province Italiane

LATINA – Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina e Sindaco di Minturno, è stato nominato membro del Comitato Direttivo dell’Upi, l’Unione delle Province d’Italia, che rappresenta gli enti territoriali e promuove le istanze locali. “Sono molto grato di entrare a far parte del Direttivo dell’Upi, un punto di riferimento per gli amministratori e per i territori. Ringrazio il Presidente dell’Upi Pasquale Gandolfi per la fiducia accordatami e Lella Paita, Coordinatrice del mio partito. Assumo con piacere la responsabilità di far parte del vertice dell’Upi in un momento storico in cui il destino delle Province è tornato ad essere centrale nella discussione politica ed istituzionale del Paese”, ha commentato ribadendo di voler essere una voce forte per le istanze delle comunità provinciali, favorendo un dialogo costruttivo con le istituzioni nazionali e regionali.

“In questi anni il ruolo delle Province è stato sostanzialmente ridotto, mortificando la loro azione e l’incisività sul territorio delle competenze ora in deroga. Mi farò portavoce delle istanze dei territori e di tanti amministratori che sono in attesa di scoprire quale sarà il futuro delle Province. Accolgo, dunque, con grande orgoglio questo nomina, un’ulteriore attestazione di stima del mio impegno e un’occasione per agire concretamente per l’interesse comune.”

Con queste parole, il nuovo membro del Direttivo ha delineato la sua visione per il rilancio delle Province, sottolineando l’importanza di restituire loro un ruolo centrale nella governance locale. La sfida principale sarà quella di riconquistare la fiducia dei cittadini e dimostrare che le Province possono essere un veicolo efficace per lo sviluppo e la coesione sociale. Saranno necessari dialogo e collaborazione con tutti gli attori coinvolti, per costruire un futuro in cui le Province possano esprimere appieno il loro potenziale.