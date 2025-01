Latina, gara per il Bar Poeta, vince Green Model srl: in corso le verifiche

LATINA – E’ stata approvata la graduatoria del bando per la gestione dello storico Bar Poeta in piazza del Popolo a Latina destinato, nelle intenzioni del Comune che è proprietario dei locali, a diventare Caffè Letterario. “L’aggiudicatario della procedura già dalle prossime settimane potrà avviare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di eventi a carattere culturale”, ha dichiarato questa mattina l’assessora al Patrimonio Ada Nasti spiegando che sono arrivate diverse offerte, che la commissione esaminatrice ne ha ritenute valide otto, e che, in cima alla classifica, c’è la Green Model srl.

“La società ad oggi risulta provvisoriamente aggiudicataria, in attesa delle verifiche che se positive consentiranno alla stessa di accedere al locale commerciale, già bar Poeta, per la nuova gestione a partire dal prossimo mese”, conclude Nasti.