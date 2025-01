Latina, non ce l’ha fatta il meccanico investito in via Cavour a novembre

LATINA – Non ce l’ha fatta Marco Ialleni, l’uomo investito la mattina del 15 novembre scorso in Via Cavour nel centro di Latina, a poca distanza da piazzale dei Bonificatori, mentre andava al lavoro con il suo cane. La vittima, un meccanico di 61 anni molto conosciuto, attraversava sulle strisce pedonali quando era stato letteralmente sollevato da un’auto che percorreva la strada a senso unico, ed era ricaduto a terra battendo la testa con violenza e riportando la frattura della scatola cranica. Al suo arrivo al Goretti aveva subito un lungo e complesso intervento chirurgico, ma non si è mai risvegliato dal coma. Si è spento in queste ore nella Rianimazione dell’ospedale di Latina.

A investirlo era stata una Nissan Micra la cui conducente una donna aveva dichiarato di non averlo visto. Poi però, sottoposta all’alcoltest, era era risultata positiva e indagata per lesioni stradali gravissime. La sua posizione si aggrava ora ulteriormente ed è accusata di omicidio stradale.