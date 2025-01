Latina Lido, avviso pubblico per trasformare appartamenti in B&B

LATINA – Gli immobili al Lido di Latina potranno essere autorizzati a diventare B&B o case vacanza. Il Comune di Latina ha avviato le procedure necessarie per la predisposizione di un piano delle strutture turistico-ricettive nella zona della Marina di Latina predisponendo un avviso pubblico per la loro ricognizione. Si tratta di uno dei passaggi della revisione del Piano particolareggiato edilizio della Marina di Latina.

“Con questa iniziativa – ha spiegato la sindaca Matilde Celentano – l’amministrazione comunale intende valutare l’opportunità di programmare, in tempi rapidi, strumenti urbanistici specifici al fine di avviare procedure semplificare per la rivitalizzazione turistica della Marina. L’avviso è rivolto ai titolari di attività ricettive, ma anche e soprattutto ai proprietari di appartamenti che intendono trasformarli in strutture turistico-ricettive, come ad esempio B&B. Con questo avviso di manifestazione di interesse, il Comune sta offrendo risposte ad esigenze di cambi di destinazione d’uso attesi da diverso tempo, andando ad applicare pienamente la normativa sulla rigenerazione urbana, legge regionale del 2017, per un significativo ed ordinato recupero edilizio degli immobili già esistenti e per un regolare, sostenibile ed innovativo sviluppo della nuova edificazione, favorendo con tale strumento la realizzazione delle necessarie opere pubbliche”.

“Gli interessati – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – potranno rispondere all’avviso entro 30 giorni, fornendo il titolo di proprietà, la planimetria catastale, i titoli abilitativi, vale a dire licenze edilizie, concessioni edilizie, permessi a costruire, concessioni a sanatoria, domande di permesso a sanatoria in corso, e la scheda esigenziale, contenente cosa intendono realizzare nel prossimo futuro partendo da ciò di cui sono in possesso”.

“Ricordo che l’amministrazione comunale – ha aggiunto l’assessore Muzio – oltre ad avviare con questo avviso pubblico la predisposizione del piano esigenziale turistico-ricettivo della Marina, pochi mesi fa ha conferito l’incarico all’ingegnere Antonio Petti e all’ingegnere Fabrizio Ferracci per la pianificazione delle aree rientranti nella fascia ricompresa tra via Lungomare e il Canale Colmata. E questo ci consentirà, anche accogliendo i suggerimenti della commissione Urbanistica di dare immediate risposte in termini di risolvere le criticità esistenti tra l’area urbanizzata e la concomitante programmazione del Pua e della ricettività per la prossima stagione estiva”.

Saranno ora predisposte le giornate di ricevimento per le istruttorie delle istanze di cambi di destinazione d’uso ricadenti nell’ambito della Marina.