Latina, servizio rifiuti, la giunta comunale orientata a cancellare l’Azienda per i Beni Comuni Abc

LATINA – Superare l’Azienda per i Beni Comuni Abc ereditata dall’amministrazione Coletta, per una nuova forma giuridica. Lo ha deciso la Giunta comunale di Latina incaricando ufficialmente, con una delibera approvata ieri, il dipartimento Ambiente dell’ente “di avviare uno studio tra i diversi modelli alternativi all’azienda speciale”. Ovvero: affidare a terzi privati il servizio attraverso una procedura a evidenza pubblica; affidarlo ad una società mista e, terza ipotesi, ad una società in house configurata eventualmente come società per azioni di diritto pubblico.

“Si tratta di un adempimento normativo, ai sensi del decreto legislativo 201/2022 – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – L’amministrazione comunale ha ampiamente sostenuto la necessità di una riorganizzazione del servizio, andando a rivedere le modalità previste in precedenza per la raccolta differenziata in centro. La delibera approvata oggi rappresenta il primo passo nella direzione dell’idea che ha l’amministrazione sul miglioramento delle prestazioni dell’azienda che si occupa di rifiuti, al fine di renderla più efficiente e più efficace nella gestione dei servizi resi ai cittadini.”.

“L’intento dell’amministrazione comunale – ha affermato il sindaco Celentano – è quello di garantire continuità operativa del servizio, andando però ad intervenire sugli aspetti organizzativi al fine di migliorarne l’efficienza, salvaguardando innanzitutto l’occupazione del personale e gli investimenti effettuati. Vorrei tranquillizzare i dipendenti dell’azienda speciale rispetto al fatto che l’eventuale futura forma giuridica che l’amministrazione dovesse scegliere per il servizio rifiuti non inciderà sulla loro posizione. Ci aspettiamo, pertanto, la massima collaborazione da parte di tutti. I cittadini di Latina meritano un servizio efficiente e questo comporta modifiche rispetto alla situazione attuale”.