Via Filzi, voragine aperta: la situazione peggiora a vista d’occhio

LATINA – Ora ha ceduto completamente, il marciapiede che si trova davanti al palazzo di fondazione al civico 19 di Via Fabio Filzi. Non più solo un pericoloso avvallamento, ma una voragine quella che si è aperta lunedì davanti al condominio che ospita residenze private, ma anche attività sindacali e commerciali, e studi medici. Ieri un sopralluogo per vagliare il da farsi e si resta in attesa dell’avvio dei lavori. Tutto il tratto di marciapiede tra Via F. Filzi e via Gioberti è stato transennato.