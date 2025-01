Processo per la morte di Satnam Singh, il Sindaco di Latina: “Il Comune parte civile”

“Il Comune di Latina si costituirà parte civile al processo per la morte di Satnam Singh”. E’ quanto affermato dal sindaco Matilde Celentano che, nella giornata di oggi, venendo a conoscenza da notizie di stampa del rinvio a giudizio immediato per omicidio volontario del titolare dell’azienda agricola in cui lavorava il bracciante di nazionalità indiana, ha chiesto all’Avvocatura dell’ente di predisporre ogni atto utile, e relativa proposta di delibera, per la costituzione di parte civile dell’amministrazione comunale al processo davanti alla Corte d’Assise, già in calendario per il 1° aprile 2025. “Continua l’impegno dell’amministrazione nella garanzia dei diritti dei lavoratori stranieri nel territorio. La costituzione di parte civile è un atto dovuto nei confronti di chi è rimasto vittima di un indegno sfruttamento lavorativo, in spregio ai diritti umani, e nei confronti dell’imprenditoria locale che con onestà rappresenta l’eccellenza del territorio”, ha aggiunto il sindaco Celentano.