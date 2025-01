Treni, dieci ore di disagi sulla Roma-Formia: oltre cento treni cancellati, limitati o in maxi ritardo

LATINA – Una giornata infernale quella di ieri, mercoledì 15 gennaio, per i pendolari pontini che si spostano in treno. Forti disagi sulle linee Roma – Napoli via Formia e Roma – Nettuno la dove la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per quasi dieci ore dalle 9,45 del mattino e fino alle 19.15, a causa di un problema tecnico alla linea elettrica dopo il passaggio di un treno.

Disastrosi gli effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 80 minuti per 51 treni Regionali e 6 Intercity, limitati nel percorso 7 Intercity e 40 Regionali, cancellati 1 Intercity e 25 Regionali.