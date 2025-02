A Formia si presenta “Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine”

FORMIA – A Formia, per la rassegna I Mercoledì culturali, nella sala convegni del Grande Albergo Miramare, il 12 febbraio, alle 17,00, sarà presentato il libro scritto da Mario Avagliano e Marco Palmieri Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine. Le storie delle 335 vittime dell’eccidio simbolo della Resistenza edito nella collana Passaggi di Einaudi. Il testo racconta del 24 marzo del 1944 in cui fu consumata la strage delle Fosse Ardeatine. “Nella storia delle singole 335 vittime c’è tutto il dramma di una delle fasi più cruente della storia d’Italia, sociale, politica, economica, culturale e della Resistenza. In una cava adiacente alla Via Ardeatina, a Roma, i nazisti uccisero 335 persone (invece delle 330 stabilite per rappresaglia) con un colpo di pistola sparato ad ognuno alla testa”, ricorda Michele Graziosetto che introdurrà l’appuntamento e dialogherà con uno degli autori, Mario Avagliano.

“Le vittime furono scelte tra antifascisti partigiani, prigionieri politici, civili, militari, ebrei, detenuti e cittadini comuni capitati per caso nei rastrellamenti, alcuni anche per delazione, sacrificate in obbedienza all’assurda proporzione di 10 a 1, in seguito all’attacco di un commando partigiano, in via Rasella, costato la vita a 33 militari del Reich – sottolinea Graziosetto – . Fu il più terribile massacro di nazisti in territorio metropolitano che fece infuriare Hitler che ordinò immediata e feroce risposta contro i “traditori” italiani, che determinerà una profonda e non rimarginata memoria nell’immediato e nel dopoguerra. Per la prima volta il libro di Palmieri e Avagliano colmano una lacuna sull’eccidio di cui si avevano diverse e parziali notizie, raccontando, con una certosina ricerca delle fonti archivistiche e delle memorie dei parenti delle vittime, le singole storie di ognuna di esse.

GLI AUTORI – Gli Autori del libro sono entrambi giornalisti e storici, membri dell’Istituto romano per la storia d’Italia, dal Fascismo alla Resistenza, che hanno scritto vari saggi dal fascismo al dopoguerra. Sono stati insigniti di premi per l’accuratezza nelle descrizioni e l’aderenza ai fatti della storia nelle biografie e ricerca storica.

In particolare, Mario Avagliano, è membro di prestigiosi istituti storici (Irsifar e Sissco), collabora a Il Domani, Messaggero, Il Mattino, Patria Indipendente, si occupa di storia del Novecento e ha ricevuto molti premi per la sua attività di saggista. Ha pubblicato numerosi libri, tra i quali Generazione ribelle (Einaudi 2009), Il partigiano Montezemolo (Baldini & Castoldi 2014, Premio Fiuggi Storia) e, con Marco Palmieri, Gli internati militari italiani (Einaudi 2010, Premio Nazionale Anpi), Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia (Einaudi 2011), Voci dal lager. Diari e lettere di deportati politici italiani (Einaudi 2012), Di pura razza italiana (Baldini & Castoldi 2013), 1948. Gli italiani nell’anno della svolta (Il Mulino 2018, Premio Fiuggi Storia), I militari italiani nei lager nazisti (Il Mulino 2020), Paisà, sciuscià e segnorine (Il Mulino 2022), Il dissenso al fascismo (Il Mulino 2023, Premio Emilio Lussu e Premio Nazionale Minturnae-Ornella Valerio), Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine (Einaudi 2024), Italiani d’America. La grande emigrazione negli Stati Uniti (Il Mulino 2024).

LA SINOSSI – 24 MARZO 1944: in una cava sulla via Ardeatina, i tedeschi uccidono 335 uomini sparando a ognuno un colpo alla testa. Sono prigionieri politici e partigiani di tutte le forze antifasciste, civili e militari, molti ebrei, alcuni detenuti comuni e ignari cittadini estranei alla Resistenza, sacrificati in proporzione – che poi si rivelerà sbagliata per eccesso – di dieci a uno in seguito a un attacco partigiano in via Rasella, costato la vita a 33 militari del Reich. È il più grande massacro compiuto dai nazisti in un’area metropolitana e segnerà profondamente la storia e la memoria italiana del dopoguerra. Dell’eccidio delle Fosse Ardeatine molto si sa. Poco invece si conosce delle vicende individuali delle vittime, alle quali – tranne poche eccezioni – fino ad ora nelle cerimonie e nelle pubblicazioni era dedicata solo una riga con le generalità in un lungo elenco. Questo libro per la prima volta racconta la loro storia, una per una.