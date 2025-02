Benacquista Latina Basket sconfitta a Sant’Antimo per 66-60

(la foto è di Armando Chiatto)

LATINA – Sul parquet del PalaPuca di Sant’Antimo la Benacquista Assicurazioni Latina Basket perde nel finale per 66-60 al termine di una gara intensa e molto equilibrata fino alla fine. In campo tanta tensione, data l’importanza della sfida, e risultato fondamentalmente deciso da episodi. I nerazzurri sono stati bravi nel mantenere il punteggio basso, nel contrastare i tiri dal pitturato riuscendo a rimanere in partita fino all’ultimo secondo. Per contro, alcune ingenuità commesse in momenti topici del match, unite al non riuscire a dare la necessaria sferzata alla partita e il non aver avuto la supremazia al rimbalzo hanno certamente compromesso la possibilità di conquistare i due punti in palio.

Mister Martellossi si è detto complessivamente soddisfatto della prestazione anche se “manca sempre il centesimo per fare la lira “, ha detto.

Il prossimo appuntamento è per sabato 15 febbraio alle ore 19:00 al Palazzetto dello sport di Ferentino, dove i nerazzurri riceveranno la Solbat Golfo Piombino, in occasione della ventisettesima giornata della regular season.