A Latina, l’hackathon dedicato all’innovazione sociale. Le fide lanciate dai comuni di Cisterna e Norma

LATINA – Ultimi giorni per iscriversi a OpenHack, l’hackathon dedicato all’innovazione sociale che si terrà a Latina il 20 e 21 febbraio 2025 presso la Sapienza Università di Roma – Ce.R.S.I.Te.S, Facoltà di Economia, sede di Latina (Viale XXIV Maggio 7, 04100 Latina). Con il patrocinio morale del Comune di Latina, del Comune di Cisterna di Latina e del Comune di Norma organizzato da Open Hub Lazio – il progetto finanziato dai fondi POR FSE 2014-2020 di Regione Lazio e coordinato da Fondazione Giacomo Brodolini ( insieme ai suoi partner PTSCLAS, ENAIP Nazionale, Elite Division, Consorzio Stedi, Euroscuola Rieti, IAL Nazionale), OpenHack è un evento unico dove partecipanti con competenze diverse collaborano per sviluppare soluzioni innovative a problemi specifici ed è pensato per stimolare la collaborazione tra università, enti del terzo settore, amministrazioni comunali, professionisti e professioniste della progettazione sociale, con l’obiettivo di sviluppare risposte innovative e sostenibili per le sfide del territorio di Latina.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di Terza Missione della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, grazie alla proposta dei docenti del Dipartimento di Management Prof. Massimo Battaglia, Nicola Cucari e Francesco Mercuri, e si collega anche al progetto PRIN 2022 (2022KTEZPX) “Digitally-Enabled Social Innovation in the City”, volto a promuovere pratiche collaborative di innovazione sociale nei contesti urbani.

“L’hackathon – ha dichiarato Valerio Musillo, coordinatore regionale Open Hub Lazio – rappresenta un’occasione imperdibile per studenti e studentesse universitari, chi opera nel terzo settore e professioniste professionisti della progettazione sociale, che potranno collaborare a stretto contatto con persone che hanno esperienza nel settore, partecipare a masterclass tematiche e sessioni di mentoring, progettare e presentare soluzioni innovative per il territorio e contribuire attivamente al miglioramento della comunità locale”. A lanciare le sfide saranno il Comune di Cisterna di Latina, il Comune di Norma e la Cooperativa Sociale Ninfea.

“L’evento si svilupperà in due giornate: il 20 febbraio 2025, dalle 9:00 alle 18:00, è prevista l’inaugurazione con la presentazione delle sfide e l’avvio dei lavori di gruppo. Il giorno successivo, 21 febbraio 2025, dalle 9:00 alle 16:30, sarà dedicato allo sviluppo e al perfezionamento delle idee progettuali, con la presentazione finale dei progetti. OpenHack è rivolto a studenti e studentesse universitari, in particolare dei corsi di laurea magistrale in economia, operatori e operatrici del terzo settore, professionisti e professioniste della progettazione sociale della provincia di Latina e rappresentanti delle amministrazioni locali”, spiega il professor Nicola Cucari, ricercatore e titolare del corso di Economia e gestione delle imprese presso la facoltà di Economia del Polo Pontino della Sapienza che a Gr Latina ha spiegato il valore delle attività di terza missione che vogliono testimoniare il contributo che una università e in questo caso una Facoltà può dare nel territorio in cui opera, favorendo la contaminazione tra i saperi.

Le candidature sono aperte fino al 13 febbraio 2025 o fino a esaurimento posti. Per partecipare è possibile iscriversi tramite il sito web openhublazio.it. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.openhublazio.it, scrivere all’indirizzo e-mail latina@openhublazio.it o contattare il numero telefonico 800 985099. Per questo evento desideriamo ringraziare l’Associazione no profit Virgilio 2080, che agisce in favore di Giovani che vogliono creare nuove iniziative imprenditoriali, Antico Biscottificio Sermoneta “I Dolci Di Nonna Maria” e La Casa Del Tramezzino