Allagamenti del 14 febbraio: il Comune di Fondi pubblica un avviso per la ricognizione di danni ai privati

In seguito agli allagamenti e alle forti precipitazioni dello scorso 14 febbraio è stato dichiarato lo Stato di Calamità naturale su tutto il territorio comunale di Fondi, data l’ingente mole di danni a strutture pubbliche e private. Lo fa sapere l’amministrazione comunale che ha pubblicato un avviso che invita i privati cittadini e i titolari di attività economiche e produttive, a comunicare eventuali danni subiti a causa degli eccezionali eventi atmosferici. Le istanze, che potranno essere inviate all’indirizzo pec llppcomunedifondi@pecaziendale.it o a mano presso il protocollo del Comune, dovranno essere corredate da elencazione di danni e apposita stima delle somme occorrenti al ristoro. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è martedì 11 marzo 2025 alle ore 13:00. I contributi, come specificato nell’avviso, potranno essere riconosciuti solo nella parte non coperta da eventuali polizze assicurative e solo se effettivamente finanziati dalla Regione.

Avviso completo disponibile sul sito istituzionale comunedifondi.it.