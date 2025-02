Aprilia, brandiva machete e katana, 34enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri hanno denunciato un 34enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Nella giornata di ieri militari della Sezione Radiomobile di Aprilia sono intervenuti in seguito a una segnalazione al 112 trovando l’uomo in forte stato di agitazione mentre brandiva un machete e due katana, nei pressi di un’abitazione. I carabinieri hanno bloccato il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e hanno proceduto con una perquisizione personale. Così i militari hanno rinvenuto anche una bustina di oltre 2 grammi di marijuana. Il materiale nella disponibilità dell’indagato è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, oltre ad essere

stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, è stato anche segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.