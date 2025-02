Operazione Alto Impatto, nuovi controlli nelle zone sensibili del capoluogo

Dal pomeriggio di venerdì 7 febbraio gli operatori della Questura di Latina, in collaborazione con equipaggi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, hanno effettuato numerosi controlli concentrati presso il Villaggio Trieste, il quartiere Nicolosi, l’area di Piazza Santa Maria Goretti e in Viale Le Corbusier, presso la sede del dormitorio comunale. I servizi sono proseguiti sino a notte inoltrata.

Le attività di Polizia hanno consentito di identificare 239 persone, di cui 38 straniere – nei confronti delle quali sono stati effettuati i dovuti accertamenti circa la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale – sono stati inoltre controllati 91 veicoli. Due cittadini stranieri, risultati irregolari all’esito delle verifiche presso l’Ufficio Immigrazione, sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza di Bari e Brindisi per il loro successivo rimpatrio nei rispettivi paesi di origine. Una persona è stata denunciata poiché trovata in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di circa 28 cm.

Non è stata trascurata la zona della movida, con un consistente dispositivo composto da operatori della Questura di Latina, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Provinciale, con oltre 60 persone controllate. Le Volanti sono state chiamate ad intervenire in una via del centro cittadino per la segnalazione di un’auto che aveva danneggiato alcune auto in sosta, per poi dileguarsi. Grazie alle indicazioni ricevute e al coordinamento della Centrale Operativa Telecomunicazioni, il fuggitivo è stato rintracciato, accertando che si trattava di un uomo di 87 anni, privo di patente di guida perché sospesa a tempo indeterminato dal settembre 2024. L’anziano è stato inoltre sanzionato perché il suo veicolo era privo della prevista copertura assicurativa.