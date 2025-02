Aprilia, Vendono sigarette elettroniche illegali ai minorenni.

APRILIA – Vendeva sigarette elettroniche illegali, attività sospesa e sanzioni per 5000euro. Il controllo è partito dalla segnalazione di un dirigente scolastico, preoccupato per l’utilizzo diffuso di sigarette elettroniche tra gli studenti minorenni. Il NAS di Latina, con il supporto del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia, ha così effettuato un controllo presso un esercizio commerciale segnalato il punto di vendita dei dispositivi irregolari. Sequestrate 40 confezioni di sigarette elettroniche monouso di provenienza tedesca, contenenti nicotina e sprovviste dei contrassegni di legittimazione previsti dalla legge. L’esercizio commerciale, che vende articoli per la casa, materiale elettrico, prodotti per il giardinaggio e abbigliamento, non era autorizzato alla vendita di prodotti contenenti nicotina e ha operato in totale elusione dei controlli fiscali e delle normative sulla sicurezza. A seguito delle irregolarità riscontrate, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha disposto la sospensione dell’intera attività. Inoltre, al titolare dell’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per un valore complessivo di 5.000 euro.