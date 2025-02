Bagno di folla per Francesco Gabbani al Latina Fiori

Bagno di folla ieri al Centro Commerciale Latina Fiori per l’arrivo di Francesco Gabbani. Reduce dal Festival di Sanremo, Gabbani sta girando l’Italia con il suo tour firmacopie che ieri ha fatto tappa a Latina, riscuotendo un grandissimo successo tra grandi e piccoli che hanno fatto fino a due ore di fila per poterlo conoscere ed avere l’autografo sulla copia del suo ultimo album “Dalla tua parte”. Questo è il suo sesto lavoro in studio pubblicato il 21 febbraio 2025 e che contiene il brano “Viva la vita” con cui il cantautore ha gareggiato al 75° Festival di Sanremo, classificandosi all’ottavo posto al termine della manifestazione, esperienza di cui ha parlato ancora una volta ieri a Latina.

Ascolta l’intervista

Francesco Gabbani, un sorriso contagioso ed una cordialità che ha colpito tutti i presenti ha firmato copie fino alle 21. Stimate tra le 300 e le 400 persone presenti in Piazza del Navigatore al Centro Latina Fiori. Molti sono arrivati con dei regali per lui, bottiglie di vino, dolci ma anche tanti piccoli fan con disegni e peluches