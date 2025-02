Basket, derby tra Benacquista Latina e Virtus Roma

LATINA – A distanza di soli tre giorni dalla trasferta in terra campana la Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna in campo, stavolta al Palazzetto dello sport di Ferentino, dove riceverà la Virtus Roma 1960. Il derby laziale si disputerà sabato 22 febbraio con palla a due alle ore 19:00 in occasione della ventinovesima giornata del campionato.

Una sfida sicuramente difficile per i nerazzurri, dato il valore dell’avversario, che abita i piani alti della classifica del girone B. D’altro canto, a prescindere dalla formazione con cui si deve confrontare, Latina è chiamata a esprimere la migliore prestazione possibile per riuscire a conquistare punti preziosi.

La gara di andata, disputata al PalaTiziano lo scorso 4 gennaio, ha visto i capitolini avere la meglio sui latinensi con un netto vantaggio (87-57) al termine di un match i cui la Benacquista ha faticato fin dai primi minuti. Sono trascorse alcune settimane, sulla panchina della Virtus Coach Calvani ha preso il posto di Coach Tonolli, mentre nel roster pontino sono cambiati alcuni giocatori, le uscite di Amo e Tomcic hanno lasciato il posto a Thioune e Bechi, oltre all’inserimento dell’under Pellizzari. Si prospetta, quindi, una partita diversa dalla precedente con i romani reduci dalla vittoriosa uscita di giovedì sera in terra pugliese, dove hanno superato i padroni di casa di San Severo, e i pontini desiderosi di riscattarsi dall’amara trasferta salernitana di mercoledì.

“Capitan Baldasso e compagni sono pronti ad affrontare la squadra degli ex nerazzurri Ancellotti e Rodriguez con il piglio giusto e con grande voglia di tornare al successo”, si legge in una nota del club nerazzurro.