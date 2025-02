Cisterna Volley affronta l’Allianz Milano

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley si prepara a scendere in campo sabato alle 20:30, presso il Palasport di Viale delle Provincie, per affrontare l’Allianz Milano nell’ultimo impegno casalingo della regular season. Dopo una serie di quattro vittorie consecutive interrotta dalla sconfitta nel recupero contro l’Itas Trentino, la squadra guidata da coach Falasca punta a ottenere un risultato positivo per consolidare la propria posizione in zona playoff e migliorare il piazzamento in classifica. La sfida contro la formazione meneghina metterà di fronte due dei primi cinque migliori realizzatori del campionato: Theo Faure, autore di 329 punti, e Ferre Reggers, che ha totalizzato 377 punti.

Quello di sabato sera sarà il quarto incontro tra le due squadre, con il bilancio che sorride a Milano. I meneghini hanno vinto due partite contro il solo successo dei pontini. Durante l’andata della Regular Season 23/24, il Cisterna Volley si era imposto per 3-0 con set che si sono conclusi per 25-14, 25-15 e 25-23, registrando uno scarto massimo di 23 punti, il margine più ampio a favore dei pontini. Tuttavia, l’equilibrio è stato nuovamente messo in discussione con il ritorno dello stesso anno, quando Allianz Milano ha prevalso per 3-0, registrando uno scarto massimo di 13 punti, mentre l’ultima sfida, disputata nella 10ª giornata di andata del campionato 2024, ha visto Milano vincere 3-1 in un incontro dal punteggio più alto, con un totale di 208 punti. In quell’occasione, alcuni set si sono rivelati particolarmente combattuti, come il primo e il secondo, che hanno superato i 56 punti complessivi, e il quarto, conclusosi con 54 punti.

Enrico Diamantini (Cisterna Volley): “L’Allianz Milano è una squadra di grande valore, capace di esprimere un gioco di alto livello, come dimostra la sua posizione in classifica. Il nostro obiettivo è metterli in difficoltà e migliorare la prestazione rispetto alla gara contro l’Itas Trentino, così da avvicinarci alla qualificazione ai playoff, traguardo fondamentale per questo finale di stagione. Potremo contare sul supporto del nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto, e sfruttare questo elemento a nostro favore per dare il massimo con Milano e in questo finale di regular season”.

Damiano Catania (Allianz Milano): “Io sono anche un ex, e giocare a Cisterna, per me, è sempre un piacere. Si tratta di un campo difficile, la squadra pontina gioca bene soprattutto in casa. Ci sarà da lottare per fare punti. Anche loro sono già sicuri dei Play Off, ma vorranno fare bene. Mancano solo due partite e la griglia non è ancora decisa. Noi dobbiamo cercare di mettere in campo tutto il buono che abbiamo fatto vedere nelle ultime due sfide, ma trovare anche un po’ più di continuità per arrivare al risultato. Lo stesso dovremo fare anche martedì in Champions League, anche se pensiamo sempre a una partita alla volta. Abbiamo gli ultimi allenamenti per oliare gli ingranaggi. Speriamo di avere tutti a disposizione, dopo il passaggio dell’influenza. In questo momento il nostro forte è la fase di muro e difesa, dobbiamo cercare di alzare il livello anche di cambio palla e ricezione”.