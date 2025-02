LATINA – Mercoledì 26 febbraio il Circolo Cittadino di Latina ospiterà un incontro importante, organizzato dal PD Lazio, con il regista Andrea Segre, autore del film “Berlinguer – La grande ambizione”, un’opera che racconta il leader comunista con uno sguardo innovativo e coinvolgente, restituendo la forza e l’attualità della sua eredità politica e culturale.

All’evento parteciperanno Marta Bonafoni, Coordinatrice della Segreteria nazionale PD, e Daniele Leodori, Segretario del PD Lazio. A moderare l’incontro sarà Valeria Campagna, vicesegretaria del PD Lazio e capogruppo consiliare del PD Latina.

«Berlinguer rappresenta un’idea di politica che oggi è più attuale che mai: impegno per una giustizia sociale, un rigore morale e un profondo senso della collettività. In un momento di crisi della partecipazione politica, abbiamo bisogno di ripartire dai valori che ha incarnato. Questo film offre uno spunto di riflessione importante per guardare al futuro», afferma Campagna.

Dopo il dibattito, alle 21.00, il pubblico potrà assistere alla proiezione del film presso il Cinema OXER.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.