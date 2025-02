Clean up alla Bufalara, raccolti 500 kg di rifiuti di plastica

SABAUDIA – Mezzo quintale di rifiuti di plastica, è quanto hanno raccolto i volontari che sono scesi in spiaggia alla Bufalara per l’evento Plastic Free che si è tenuto domenica 23 febbraio. “Un importante clean up che ha visto la partecipazione di oltre 50 volontari”, dichiara il referente provinciale di Latina Adriano Salvatori, che ha ricevuto a Sabaudia anche referente regionale Lorenzo Paris e la segretaria generale di Plastic Free, Margherita Maiani.

“Un risultato significativo che dimostra quanto sia necessario un intervento costante per contrastare l’inquinamento marino e preservare il litorale”, aggiunge Salvatori ricordando il coinvolgimento e l’impegno di altre associazioni che hanno collaborato attivamente all’iniziativa “rafforzando il senso di comunità e impegno per la tutela dell’ambiente”.

“Un aspetto innovativo della raccolta – spiegano da Plastic Free in una nota – è stato l’utilizzo di un metodo di setacciatura a doppio filtro, che ha permesso di separare la sabbia dalla microplastica in modo efficace, consentendo di raccogliere una quantità maggiore di frammenti plastici, spesso difficili da rimuovere con i metodi tradizionali. Dopo la raccolta, alcuni volontari hanno deciso di concludere la giornata con un bagno nelle acque di Sabaudia, un gesto simbolico per celebrare l’azione svolta e il legame con l’ambiente marino. La giornata si è poi conclusa con un’escursione fino alla vetta del Monte Circeo, dal quale il gruppo ha potuto ammirare il paesaggio e riflettere sull’importanza di proteggere la natura che ci circonda”.

“Ogni clean up è un passo verso un cambiamento culturale – conclude dichiarato Adriano Salvatori (Plastic Free) –. Vedere così tante persone unirsi per un obiettivo comune ci dà la forza per continuare questa battaglia contro l’inquinamento da plastica. La collaborazione tra volontari, referenti e associazioni è la chiave per ottenere risultati sempre più importanti.”

Il prossimo evento Plastic Free è in programma a Latina il 2 marzo con appuntamento sul Ponte Mascarello al Latina Lido alle 9,45.