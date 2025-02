Carichi di lavoro, dipendenti Abc Latina sul piede di guerra. Rsu: “Subito un tavolo di confronto”

LATINA – Annunciano azioni di protesta i lavoratori di Abc Latina. Il malcontento dei dipendenti, espresso a più riprese, viene rappresentato di nuovo con forza in una nota di oggi firmata dalla Rsu aziendale che si rivolge anche alla sindaca Celentano e all’assessore di riferimento, Addonizio per chiedere un tavolo di confronto.

“La rappresentanza sindacale unitaria dell’azienda ABC Latina esprime il proprio disappunto per la mancata risposta dell’azienda alle richieste sindacali presentate – si legge nel documento – . Nonostante i numerosi solleciti l’azienda continua a ignorare temi cruciali per il benessere e i diritti dei lavoratori si legge in una nota le richieste avanzate riguardano la riorganizzazione dell’orario di lavoro giornaliero la riduzione del piano ferie la pianificazione dei servizi e dei carichi di lavoro all’interno del nuovo calendario. Si tratta dicono di questioni fondamentali per garantire un ambiente di lavoro equo e dignitoso. Tuttavia, ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta ne è stata fissata una data per un incontro di confronto. Vogliamo evidenziare – si legge nel prosieguo della nota – il nostro impegno e la disponibilità a trovare soluzioni ai problemi dei lavoratori come abbiamo dimostrato più volte nei tavoli di confronto richiesti con il sindaco Matilde e Celentano e l’assessore all’ambiente Franco a Addonizio. Tale atteggiamento di chiusura rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori che hanno il diritto di essere ascoltati e di ricevere risposte concrete alle proprie istanze è giunto il momento che ognuno si assume le proprie responsabilità”.

La RSU, chiedendo la convocazione urgente di un tavolo di confronto, “si riserva di adottare tutte le iniziative necessarie per tutelare i diritti dei dipendenti, tutti”.