Grave dopo il volo nel canale al Circeo, denunciato dalla Polizia Locale per guida sotto l’effetto di stupefacenti

SAN FELICE CIRCEO – Era alla guida in stato di alterazione psico-fisica l’uomo di 65 uscito di strada lo scorso 10 febbraio e rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo in via Campo La Mola a San Felice Circeo. Per cause al vaglio della Polizia Locale, l’auto aveva terminato la sua corsa in un canale a circa cinque metri di profondità. Sul posto intervennero i Vigili del Fuoco per estrarre l’automobilista dal veicolo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Il paziente venne poi trasferito all’ospedale San Camillo di Roma con un’eliambulanza, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. I risultati sugli accertamenti urgenti disposti dalla Polizia Locale di San Felice Circeo hanno determinato che era alla guida sotto gli effetti di stupefacenti e per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.