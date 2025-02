Controlli sull’isola di Ponza, le Fiamme Gialle denunciano un uomo per detenzione ai fini di spaccio

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latina hanno concluso nei giorni scorsi un’operazione all’esito della quale un cittadino italiano, residente nell’isola di Ponza, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Tenenza dell’isola che, a seguito di una mirata attività info-investigativa e di riscontri dinamici sul territorio, nell’ambito di una perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto nell’abitazione del soggetto cocaina, hashish e marijuana suddivise in dosi e pronte per la vendita al minuto, per un totale di circa 10 grammi. La persona è stata deferita all’A.G. di Cassino per detenzione ai fini di spaccio.