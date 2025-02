Doganella di Ninfa, sequestato il terreno e denunciato il proprietario

CISTERNA DI LATINA – Sotto sequestro a Cisterna un’area nella quale era depositato un cumolo di rifiuti speciali non pericolosi. La Polizia Locale di Cisterna di Latina dopo alcune segnalazioni dei cittadini della presenza di numerosi rifiuti abbandonati all’interno di un fondo agricolo, è intervenuta a Doganella di Ninfa in zona agricola e di pregio paesaggistico. Rinvenuti numerosi sacchi di plastica contenenti plastica, vetro, carta e cartone, accumulati sul nudo terreno. Tra i rifiuti sono stati trovati anche documenti e corrispondenza riferibili al produttore dei rifiuti, che risulta essere anche il proprietario del fondo dove erano stati abbandonati. L’uomo è stato indagato per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e per non aver osservato la disciplina regionale sulle acque di dilavamento e prima pioggia.

«Come in questo caso – sottolinea il Comandante della Polizia Locale Raoul De Michelis – appare sostanziale la collaborazione dei cittadini che, grazie alle loro segnalazioni, forniscono un aiuto insostituibile alle forze dell’ordine impegnate sul territorio. L’invito è quindi quello di continuare ad indicare agli enti preposti ogni situazione meritevole di attenzione, ovvero circostanze che potrebbero deteriorare il territorio. Il Comando di Polizia Locale – conclude – continuerà a vigilare e a contrastare i reati ambientali, garantendo la tutela del territorio e della salute pubblica».