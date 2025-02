Dramma in una piscina di Fondi, bambino di tre anni accusa un malore e muore

Dramma nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio a Fondi, dove un bambino di soli tre anni è morto dopo essere stato colto da un malore in piscina. Il piccolo stava giocando nella vasca per bambini, sotto la sorveglianza dell’istruttore di nuoto, quando intorno alle 17:30 ha perso i sensi. Immediato il tentativo da parte dell’istruttore di rianimare il piccolo Luigi, e subito dopo l’intervento del personale medico. Viste le condizioni del bambino si è reso necessario il trasporto in ospedale con l’eliambulanza, ma una volta giunto al San Giovanni di Dio, per lui non c’è stato altro che constatare il decesso. Sulla tragica morte è stata aperta un’inchiesta e sono in corso tutti gli accertamenti da parte dei Carabinieri. La comunità di Itri, dove risiede la famiglia del bimbo, è sotto shock così come tutte le persone che ieri erano presenti nella piscina.